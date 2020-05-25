В Госдуме оценили вероятность отрицательных цен на газ

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Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал данные о возможном риске отрицательных цен на газ.
В Госдуме оценили вероятность отрицательных цен на газ
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что падение цен на газ до отрицательных значений маловероятно. 

«Газа продаётся ровно столько, сколько производится, и производится ровно столько, сколько продаётся. Просто не будет поставок этого газа — либо в виде СПГ, либо в виде трубного газа, снизят нагрузку, то есть есть манёвр. Спекулятивные вещи будут происходить, но не более того», — заявил парламентарий.

В то же время депутат согласился, что на рынке сырья возможен кризис и снижение выручки корпораций.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.

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