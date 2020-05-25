Власти Москвы оценили ситуацию в столичной экономике

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов оценил ситуацию в столичной экономике.
Власти Москвы оценили ситуацию в столичной экономике
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Вы знаете, оценивать её хорошо невозможно: большая часть предприятий всё ещё не может полноценно работать. Пока только промышленные предприятия и строительные компании постепенно возвращаются к нормальному режиму, но даже у них есть ряд ограничений, в том числе менеджмент работает в удалённом режиме», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Что касается сферы услуг, то она пока полностью закрыта от прямого обслуживания клиентов и работает на доставку и дистанционные услуги, что отражается на их финансовом состоянии, а значит, и на всех экономических показателях города.

«Но и говорить о критической ситуации я бы не стал — и на федеральном уровне, и на уровне правительства столицы принято несколько пакетов мер поддержки бизнеса. Мы внимательно мониторим, как этими мерами поддержки предприниматели пользуются», — подчеркнул Ефимов.

Он добавил, что в случае необходимости и столичные, и федеральные власти готовы идти на дополнительные шаги для помощи бизнесу.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить