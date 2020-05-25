Власти Москвы оценили ситуацию в столичной экономике
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- АГН «Москва»
«Вы знаете, оценивать её хорошо невозможно: большая часть предприятий всё ещё не может полноценно работать. Пока только промышленные предприятия и строительные компании постепенно возвращаются к нормальному режиму, но даже у них есть ряд ограничений, в том числе менеджмент работает в удалённом режиме», — заявил он в беседе с РИА Новости.
Что касается сферы услуг, то она пока полностью закрыта от прямого обслуживания клиентов и работает на доставку и дистанционные услуги, что отражается на их финансовом состоянии, а значит, и на всех экономических показателях города.
«Но и говорить о критической ситуации я бы не стал — и на федеральном уровне, и на уровне правительства столицы принято несколько пакетов мер поддержки бизнеса. Мы внимательно мониторим, как этими мерами поддержки предприниматели пользуются», — подчеркнул Ефимов.
Он добавил, что в случае необходимости и столичные, и федеральные власти готовы идти на дополнительные шаги для помощи бизнесу.
Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.