Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

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Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич дал прогноз по ситуации с курсом рубля на ближайшую неделю.
Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля
  • Reuters

По его словам, события конца прошлой недели могут повлиять на ситуацию с рублём.

Как отметил специалист, США усилили политическое давление на Китай и вышли из договора по Открытому небу.

Кроме того, по его мнению, на фоне постепенного выхода из карантина дальнейший рост фондовых рынков может буксовать или даже перейти к снижению. 

«Вместе с этим Банк России сохраняет настрой на снижение ключевой ставки, что также может несколько остудить покупателей рубля. Нельзя исключать, что на начавшейся неделе USD/RUB попытается вернуться в диапазон предыдущих месяцев, поднявшись выше 72,5. Для EUR/RUB таким уровнем выступает отметка 79», — отметил Купцикевич в интервью «Российской газете».

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил укрепление курса рубля.

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