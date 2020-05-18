Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

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Правительство России утвердило отсрочку по налогам и авансовым платежам по ним для арендодателей.
Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения и отсрочку по арендной плате. Кроме того, арендодатель должен быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности — соответствовать коду ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», — говорится в сообщении.

Отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

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