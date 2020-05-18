Эксперт оценил ситуацию с ценами на нефть

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.

В беседе с НСН он отметил, что цены на нефть в настоящее время напрямую зависят от информационной повестки дня.

Специалист уточнил, что на фоне частичного восстановления спроса в связи с ослаблением режима самоограничения в ряде стран, а также сокращения добычи, предусмотренное сделкой ОПЕК+, созданы предпосылки для повышения цен на нефть.

При этом, по его словам, цены сегодня определяются не только балансом спроса и предложения, но и настроениями инвесторов.

«Инвесторы, в свою очередь, зависят от информационного фона. Здесь можно предположить, что восстановление цен сейчас до приемлемых уровней произойти не может, так как в любой момент могут прозвучать новости, которые будут восприняты биржами, людьми, участвующими в биржевой торговле, как негативный сигнал», — пояснил Фролов.

Эксперт также уверен, что стабильного роста цен на нефть можно будет ожидать не раньше середины осени.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.