В Ростовской области рассказали о реструктуризации кредитов МСБ

В Ростовской области реструктурировали более 2,2 тыс. действующих кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

«Региональные банки активно пошли навстречу своим клиентам, идёт работа по предоставлению кредитных каникул, а также «нулевых» зарплатных кредитов», — заявил министр экономического развития области Максим Папушенко.

Также вводится новая форма поддержки в период пандемии — льготный кредит под 2% на выплату зарплаты сотрудникам предприятий пострадавших отраслей.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.