В Ростовской области рассказали о реструктуризации кредитов МСБ
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- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
«Региональные банки активно пошли навстречу своим клиентам, идёт работа по предоставлению кредитных каникул, а также «нулевых» зарплатных кредитов», — заявил министр экономического развития области Максим Папушенко.
Также вводится новая форма поддержки в период пандемии — льготный кредит под 2% на выплату зарплаты сотрудникам предприятий пострадавших отраслей.
Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.