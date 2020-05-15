Россия и Южная Корея проведут совместные бизнес-мероприятия в 2020 году

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Состоялась онлайн-встреча представителей фонда «Росконгресс» с вице-президентом по международным отношениям Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Чо Хакхи.
Россия и Южная Корея проведут совместные бизнес-мероприятия в 2020 году
  • Reuters

Стороны обсудили планы по проведению совместных мероприятий, приуроченных к отмечаемому в 2020 году 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея.

В числе предложенных форматов — онлайн-встречи компаний двух стран, вебинары по оценке итогов сотрудничества и его будущему, а также по перспективным сферам двустороннего сотрудничества.

Кроме того, обсуждалась совместная работа в рамках проведения крупных многосторонних деловых мероприятий в форматах онлайн и офлайн.

KITA выразила желание, как и в предыдущие годы, выступить партнёром по проведению бизнес-диалога «Россия — Республика Корея» в рамках Восточного экономического форума в 2020 году.

Стороны затронули и возможное партнёрство в рамках подготовки к Форуму по северному экономическому сотрудничеству, который запланирован к проведению в Южной Корее.

«Росконгресс» и KITA сотрудничают с 2016 года. В 2018-м они подписали соглашение о сотрудничестве.

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