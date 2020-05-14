Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

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Главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман оценил ситуацию с курсом рубля.
Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля
  • РИА Новости

«Курс российской валюты сейчас локально откликается в основном на общую склонность к антирисковым настроениям на финансовых рынках и на текущую динамику нефтяных цен», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, эти цены колеблются вокруг важного технического и психологического уровня $30 за баррель.

Как отметил Гойхман, колебания рубля сглажены за счёт участия Банка России и Минфина в покупке и продаже валюты.

Эксперт прогнозирует, что курс национальной валюты в конце этой и начале следующей недели не выйдет за уже сложившийся диапазон: 72,9—75,2 за доллар.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил укрепление курса рубля в начале торгов в четверг, 7 мая.

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