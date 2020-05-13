Предприятия Подмосковья получили беспроцентные кредиты на 1,5 млрд рублей для зарплат сотрудникам

Предприятиям Московской области из наиболее пострадавших отраслей выдали беспроцентные кредиты на 1,5 млрд рублей для зарплат сотрудникам.

Об этом сообщает телеканал «360».

В период пандемии получить такую ссуду могут компании из сфер общественного питания, туризма, дополнительного образования, перевозок, а также парикмахерские и дома быта.

«Такой кредит в Подмосковье уже одобрен для 700 компаний на сумму 1,5 млрд рублей», — говорится в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.