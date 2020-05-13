Предприятия Подмосковья получили беспроцентные кредиты на 1,5 млрд рублей для зарплат сотрудникам

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Предприятиям Московской области из наиболее пострадавших отраслей выдали беспроцентные кредиты на 1,5 млрд рублей для зарплат сотрудникам.
Предприятия Подмосковья получили беспроцентные кредиты на 1,5 млрд рублей для зарплат сотрудникам
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Об этом сообщает телеканал «360».

В период пандемии получить такую ссуду могут компании из сфер общественного питания, туризма, дополнительного образования, перевозок, а также парикмахерские и дома быта.

«Такой кредит в Подмосковье уже одобрен для 700 компаний на сумму 1,5 млрд рублей», — говорится в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.

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