В Москве продлили срок приёма заявок на включение в список социальных предприятий

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В Москве продлён срок приёма заявок на включение в список социальных предприятий.
В Москве продлили срок приёма заявок на включение в список социальных предприятий
  • © Портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Такое решение принято в связи с действующим в столице режимом повышенной готовности.

«Недавно правительство Москвы утвердило новые субсидии для социальных предприятий. Они позволяют возместить до 1 млн рублей расходов на покупку и лизинг оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам», — цитирует заммэра Наталью Сергунину портал мэра и правительства.

По её словам, таким видом поддержки смогут воспользоваться около 30 тыс. компаний.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.

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