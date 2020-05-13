В Москве продлили срок приёма заявок на включение в список социальных предприятий
- © Портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Такое решение принято в связи с действующим в столице режимом повышенной готовности.
«Недавно правительство Москвы утвердило новые субсидии для социальных предприятий. Они позволяют возместить до 1 млн рублей расходов на покупку и лизинг оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам», — цитирует заммэра Наталью Сергунину портал мэра и правительства.
По её словам, таким видом поддержки смогут воспользоваться около 30 тыс. компаний.
Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.