Госдума перенесла второе чтение проекта о мерах поддержки бизнеса

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Госдума перенесла на неделю рассмотрение во втором чтении законопроекта о новых мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Госдума перенесла второе чтение проекта о мерах поддержки бизнеса
  • РИА Новости

«Предлагаю перенести рассмотрение данного законопроекта… на неделю для того, чтобы правительство России дополнило проект закона ко второму чтению теми дополнительными мерами, которые были озвучены президентом России Владимиром Владимировичем Путиным 11 мая и направлены на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости слова полномочного представителя правительства Александра Синенко.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рассмотрение будет возможно 21 или 22 мая.

11 мая президент России Владимир Путин объявил о новых мерах для борьбы с последствиями коронавируса и поддержки экономики.

Глава государства распорядился списать бизнесу налоговые платежи за II квартал 2020 года и запустить новую кредитную программу поддержки занятости. Также власти планируют вернуть самозанятым налог на доход, уплаченный в полном объёме за 2019 год, и обеспечить дополнительную финансовую помощь. 

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