Трамп призвал ФРС США использовать отрицательные ставки

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) страны начать использовать отрицательные ставки.

Соответствующий призыв он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Пока другие страны получают выгоду от отрицательных процентных ставок, США тоже должны принять этот «подарок». Большие цифры!» — написал Трамп.

As long as other countries are receiving the benefits of Negative Rates, the USA should also accept the “GIFT”. Big numbers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2020

В апреле ФРС США сохранила ставку на уровне 0—0,25% годовых.