Трамп призвал ФРС США использовать отрицательные ставки

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Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) страны начать использовать отрицательные ставки.
Трамп призвал ФРС США использовать отрицательные ставки
  • Reuters

Соответствующий призыв он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Пока другие страны получают выгоду от отрицательных процентных ставок, США тоже должны принять этот «подарок». Большие цифры!» — написал Трамп.

В апреле ФРС США сохранила ставку на уровне 0—0,25% годовых.

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