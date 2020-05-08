Эксперт оценил перспективы укрепления рубля

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Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов оценил перспективы укрепления рубля.
Эксперт оценил перспективы укрепления рубля
  • Reuters

В беседе с НСН он отметил, что сохраняется огромное количество неизвестных в мировой и глобальной экономике.

«Неизвестно, с какой всё-таки скоростью мы будем выходить из режима самоизоляции, как быстро будут перезапускаться мировые экономики, потому что большинство общемировых прогнозов пока сводятся к тому, что в 2020 году мировая экономика покажет отрицательные значения», — пояснил Шабанов.

Соответственно, сказал эксперт, именно быстрого восстановления увидеть не получится. По его словам, такой вариант возможен, но пока маловероятен.

«Я думаю, что наш рубль всё-таки будет постепенно восстанавливать свои значения», — добавил Шабанов.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на валютном рынке.

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