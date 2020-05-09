Эксперт дал прогноз по ситуации на нефтяном рынке

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович дал прогноз о перспективах нефтяного рынка.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что ситуация будет зависеть от решения политиков по продлению или выходу из карантина.

«Если мы будем видеть, что карантин заканчивается, то эти первые следы восстановления нефтяного спроса, которые уже сейчас есть, к концу года могут поднять цену на фьючерсном рынке нефти на эталонные сорта до $35 за баррель, может, даже больше», — предположил Станислав Митрахович.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке нефти.