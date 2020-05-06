Эксперт оценил ситуацию на рынке нефти

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов оценил ситуацию на рынке нефти.

«Мировые цены на нефть, видимо, прошли свой минимум, а дальше выясняется, что нефть, продовольствие и другие ценные ресурсы реально стали ценными в условиях пандемии», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, нефть не может быть бесконечно очень дешёвой.

Эксперт также отметил, что в происходящем нет ничего удивительного, поскольку по аналогичному сценарию экономика работала не раз.

«Сейчас мы просто сталкиваемся с очередным подобным поведением рынка — оно для последних 70 лет в значительной мере типично. Кризис 1970-х, например, мир прожил с крайне высокими ценами на нефть», — пояснил он.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.