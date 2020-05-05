Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов оценил ситуацию на валютном рынке.

«Помимо изменяющейся стоимости нефти, на курсе национальной российской валюты может сказываться и потребность участников валютного рынка в лице компаний и кредитных организаций в рубле для проведения каких-либо операций», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, курс мог вырасти и в связи с текущим конъюнктурным спросом на рубль.

Кроме того, отметил Трифонов, глобальный спрос на сырьевые товары в мире остаётся низким. И если учитывать вероятность развития пессимистичного сценария, то такая тенденция продолжит складываться в течение ближайшего года.

5 мая сообщалось, что на открытии торгов рубль рос к доллару и евро.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с курсом рубля.