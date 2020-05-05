Экономист прокомментировал рост цены на нефть марки Brent

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Анна Лушникова
Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал RT рост цены на нефть марки Brent выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020 года.
Экономист прокомментировал рост цены на нефть марки Brent
  • РИА Новости

«Эти $30 укладываются в большинство прогнозов по срокам и ценам, которые прогнозировались два-три месяца назад, когда были провалы сделок в ОПЕК+. Но каким бы биржевым товаром ни была нефть, она связана с физическим потреблением и с заинтересованностью производителей», — считает эксперт.

Он также подчеркнул, что нефтедобытчики заинтересованы в сохранении цены на определённом уровне.

«Это связано с добычей нефти. А уровень определяется исходя из экономической ситуации. Не исключена и вероятность того, что цена может подтянуться к $40. Могут быть и снижения, но очень маловероятно. Это некий компромиссный уровень, который устраивает производителей и потребителей», — сказал Беляев.

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов поднималась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020 года.

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