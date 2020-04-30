Эксперт дал прогноз по курсу рубля на май

Шеф-аналитик компании TeleTrade Пётр Пушкарёв дал прогноз по курсу рубля на май.

По его мнению, коридор колебаний валют в мае может составить 74—78 рублей за доллар и 78—85 рублей за евро.

В беседе с «Российской газетой» он пояснил, что более однозначный прогноз на этот месяц дать сложно из-за неопределённости с дальнейшим направлением на мировых биржах.

«Нужно учитывать, что во всех переживших эпидемию странах подскочила резко безработица, у граждан упали средние доходы и в целом потребительское поведение изменится. Люди станут осторожнее и в смысле безопасности при посещении публичных мест, и в плане экономии, ужавшись в расходах. У производителей упадёт выручка, восстановление затянется», — уточнил Пушкарёв.

По его мнению, курс рубля будет зависеть от результатов постепенного выхода из карантина США и других стран.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с курсом рубля.