Омбудсмен оценил ситуацию в российском бизнесе на фоне пандемии

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Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков оценил ситуацию в отечественном бизнесе на фоне пандемии.
Омбудсмен оценил ситуацию в российском бизнесе на фоне пандемии
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Сроки пандемии и связанных с ней ограничений остаются неизвестны. Пойдёт в рост экономика или будут ещё сдерживающие факторы, тоже неизвестно», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, пессимистические настроения — объективная реакция, которая есть не только в России, но и во всём мире.

Как считает Ермаков, очень важно, чтобы была представлена программа, понятная для бизнеса, что в течение полугодия все негативные тенденции на рынке будут сняты, а экономика переведена в рост.

«Когда мы это сделаем, а это должно произойти уже в мае-июне, это сразу скажется на настроении бизнеса», — добавил он.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.

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