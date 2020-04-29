Омбудсмен оценил ситуацию в российском бизнесе на фоне пандемии

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков оценил ситуацию в отечественном бизнесе на фоне пандемии.

«Сроки пандемии и связанных с ней ограничений остаются неизвестны. Пойдёт в рост экономика или будут ещё сдерживающие факторы, тоже неизвестно», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, пессимистические настроения — объективная реакция, которая есть не только в России, но и во всём мире.

Как считает Ермаков, очень важно, чтобы была представлена программа, понятная для бизнеса, что в течение полугодия все негативные тенденции на рынке будут сняты, а экономика переведена в рост.

«Когда мы это сделаем, а это должно произойти уже в мае-июне, это сразу скажется на настроении бизнеса», — добавил он.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.