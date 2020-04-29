Экономист оценил перспективы нефтяного рынка после пандемии коронавируса

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил перспективы нефтяного рынка после пандемии COVID-19.
Экономист оценил перспективы нефтяного рынка после пандемии коронавируса
  • Reuters

«Коронавирус привёл к мощнейшему мировому кризису со времён Великой депрессии, экономика будет восстанавливаться довольно долго», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, когда начнётся этап роста потребления, нефтяной рынок может кардинально измениться.

Как считает Деев, в настоящее время у берегов Евросоюза оказалось 30 танкеров, примерно столько же находится у берегов США.

«Ситуацию не выправляет даже решение правительства США о том, что компании могут хранить нефть в Национальном стратегическом нефтяном резерве», — отметил эксперт.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.

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