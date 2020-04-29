Новак прокомментировал возможность корректировки нефтедобычи в рамках соглашения стран ОПЕК+ и договорённости на G20.

В беседе с «Газетой.Ru» министр отметил, что в условиях подписанной хартии есть возможность в зависимости от спроса корректировать добычу как в одну, так и в другую сторону.

«Мы договорились ситуацию мониторить в ежемесячном режиме среди стран ОПЕК+, а также в рамках договорённости на G20. Среди министров энергетики будет создан соответствующий мониторинговый комитет из представителей разных стран G20, который будет следить в том числе за ситуацией и по спросу, и по добыче в других странах, которые не вошли в ОПЕК+», — пояснил глава Минэнерго.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН дал прогноз по ситуации на нефтяном рынке.