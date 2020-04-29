Новак дал прогноз о сроках восстановления нефтяного рынка

Министр энергетики Александр Новак дал прогноз по срокам восстановления рынка нефти.

«Надеюсь, что ситуация в мае-июне станет более-менее понятной. Конечно, период балансировки небыстрый, хочется верить, что рынок будет окончательно сбалансирован к концу года. Сокращение запасов в хранилищах должно начаться уже во втором полугодии этого года, но в текущих условиях неопределённости цены прогнозировать смысла нет», — заявил глава Минэнерго в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН дал прогноз по ситуации на нефтяном рынке.