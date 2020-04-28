Аналитик назвал самую стойкую в ситуации с коронавирусом валюту

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Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова назвала самую стойкую валюту, сохранившую стабильность на фоне коронавируса.
Аналитик назвал самую стойкую в ситуации с коронавирусом валюту
  • РИА Новости

По её словам, влияние пандемии, а также падение цен на нефть колоссально отразились на мировых валютах.

«Так, с начала года рубль ослаб к доллару США на 20% к настоящему времени, казахстанский тенге — на 13%, юань — на 1,7% (здесь курс контролирует Народный банк, но всё-таки), аргентинский песо — на 12%. Валюты высокоразвитых экономик мира тоже очень зримо потеряли в своей стоимости. Более-менее не изменила свои позиции к американской валюте, пожалуй, только японская иена, которая является признанным защитным активом», — пояснила Анна Бодрова в беседе с «Российской газетой».

Она подчеркнула, что свой имидж иена сохранила, невзирая на пандемию и падение цен на нефть.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

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