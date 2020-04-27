В Фонде энергетического развития оценили ситуацию на нефтяном рынке

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.
В Фонде энергетического развития оценили ситуацию на нефтяном рынке
  • Reuters

По его мнению, в ближайшие месяцы не стоит ожидать значительного роста цен на нефть даже при вступлении в силу сделки ОПЕК+.

«Всё, что должно было случиться, уже было заложено в цену. Тут другой вопрос: если мы увидим, что сделка не реализуется или кто-то не идёт по намеченным планам, тогда мы можем увидеть движение цен вниз. Также негативно могут повлиять заявления, что ситуация с распространением коронавируса где-то усугубляется и сроки по карантинным мерам продлеваются», — пояснил Пикин в беседе с НСН.

Он добавил, что в настоящее время рынок находится в ожидании, чем и объясняется тенденция к падению цен на нефть. 

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с радио Sputnik прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.

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