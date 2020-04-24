Эксперт дал прогноз по ситуации с курсом рубля

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с курсом рубля.
Эксперт дал прогноз по ситуации с курсом рубля
  • РИА Новости

По его словам, сегодня отечественная валюта укрепляется к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок. Однако до более сильных позиций рублю не даёт укрепляться негативная динамика международных товарных и сырьевых рынков.

«В последний месяц отечественная валюта укрепилась в динамике на 4,3% к доллару, чему способствовали увеличенные интервенции со стороны ЦБ России, а также снижение импорта на фоне пандемии коронавируса и падение спроса на наличную валюту со стороны населения России. Кроме того, позитивно на курсе рубля отразилась продажа Минфином ОФЗ на 86,6 млрд рублей», — отметил Артём Деев в беседе с ФАН.

Эксперт считает, что в краткосрочной перспективе стоит ожидать укрепления рубля до позиций 73—74 в паре с долларом и 78—80 в паре с евро на фоне роста котировок нефти.

Кроме того, после 1 мая вступит в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи, что позитивно скажется на рынке и окажет поддержку национальной валюте.

Ранее аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы курса рубля.

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