Экономист оценил увеличение цены на нефть WTI
- Reuters
«То, что происходит сейчас, — закономерное и естественное развитие событий, потому что резкий скачок вниз был связан с чисто спекулятивными операциями», — сказал он.
По словам эксперта, главная причина была в том, что на рынке «чётко обозначился дефицит мощностей по хранению всей нефти».
«Сейчас же сложилось несколько факторов. Во-первых, те нефтяные трейдеры, которые работают с поставочными фьючерсами, успели временно выйти из потерь. Кроме того, американская администрация уже сделала несколько заявлений о том, что не бросит нефтяную отрасль», — считает экономист.
Однако, по словам Масленникова, ситуация на нефтяном рынке до сих пор остаётся крайне неопределённой.
Цена на нефть марки WTI в четверг, 23 апреля, выросла на 29% и продолжает расти.