Экономист оценил увеличение цены на нефть WTI

Ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT увеличение цены на нефть марки WTI на 29%.

«То, что происходит сейчас, — закономерное и естественное развитие событий, потому что резкий скачок вниз был связан с чисто спекулятивными операциями», — сказал он.

По словам эксперта, главная причина была в том, что на рынке «чётко обозначился дефицит мощностей по хранению всей нефти».

«Сейчас же сложилось несколько факторов. Во-первых, те нефтяные трейдеры, которые работают с поставочными фьючерсами, успели временно выйти из потерь. Кроме того, американская администрация уже сделала несколько заявлений о том, что не бросит нефтяную отрасль», — считает экономист.

Однако, по словам Масленникова, ситуация на нефтяном рынке до сих пор остаётся крайне неопределённой.

Цена на нефть марки WTI в четверг, 23 апреля, выросла на 29% и продолжает расти.