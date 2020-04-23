Набиуллина заявила о способности банков абсорбировать убытки
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- РИА Новости
«Банки вошли в этот период в достаточно хорошей форме, с запасом капитала, ликвидности, и они способны абсорбировать, принять на себя достаточно большой объём убытков», — цитирует РИА Новости Набиуллину.
Она отметила, что банки способны продолжать кредитование и предоставлять кредитные каникулы.
Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.