Эксперт дал прогноз по курсу рубля на фоне ситуации на нефтяном рынке

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Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов дал прогноз по курсу рубля на фоне ситуации на нефтяном рынке.
Эксперт дал прогноз по курсу рубля на фоне ситуации на нефтяном рынке
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что события с котировками не могли не отразиться на курсе национальной валюты. Тем не менее, сказал эксперт, рубль смог продемонстрировать относительную стойкость.

«И этот факт может говорить о том, что участники торгов рассчитывают на скорое окончание паники на сырьевых биржах», — сказал Дроздов.

По его словам, при развитии такого сценария отметка 77,34 рубля за доллар может стать локальным пределом снижения курса российской валюты.

«Однако, если цена на Brent уйдёт ниже отметки $19 за баррель, пара доллар-рубль отправится на штурм уровней 79—80 рублей за доллар», — добавил эксперт.

Ранее аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы курса рубля.

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