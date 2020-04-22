В Нацбанке Башкирии рассказали об условиях для оформления кредитных каникул

В пресс-службе Нацбанка Башкирии рассказали об условиях для оформления кредитных каникул.

Об этом сообщает Mkset.ru.

Из законопроекта следует, что заёмщик может получить отсрочку по погашению суммы долга и процентов по кредитам на срок не более шести месяцев. Обратиться за помощью можно до 30 сентября 2020 года.

Право на каникулы имеют заёмщики, доход которых упал более чем на 30%.

Для кредитных карт максимальный размер составляет 100 тыс. рублей, для потребкредитов — 250 тыс. для физлиц и 300 тыс. для ИП, для автокредитов — 600 тыс., для ипотеки — 2 млн.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке кредитных услуг.