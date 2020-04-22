Эксперт оценил динамику цен на нефть

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил динамику цен на нефть.

«Brent и до этого падала и поднималась. Такие скачки будут ещё довольно долго, как минимум до июня», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, на данный момент очень большой переизбыток предложения — добыча идёт по инерции, спрос упал из-за ситуации с коронавирусом, и нефть идёт в хранилища.

«Первое подведение итогов соглашения ОПЕК+ будет в июне: как выполняется, что происходит на рынке, как восстанавливается спрос», — добавил он.

Со своей стороны, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков в беседе с радио Sputnik напомнил, что в своё время американский президент Дональд Трамп заявил, что США не хотят брать на себя никаких ограничений и производство сократится естественным путём при падении спроса.

«Вероятно, этот момент настал, и именно так и будет происходить. Танкеры будут стоять, там будут храниться запасы — и всё. Если экономика будет постепенно восстанавливаться, спрос тоже будет восстанавливаться, и тогда они будут использоваться», — отметил Рыков.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 11 декабря 1999 года.