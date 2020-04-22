Эксперт оценил влияние коронавируса на банковскую систему

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Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян прокомментировал влияние коронавируса на банковскую структуру в России.
Эксперт оценил влияние коронавируса на банковскую систему
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он отметил, что пандемия коронавируса негативно повлияла на российскую экономику в целом — в том числе и на банковскую систему.

«Но банки в этой ситуации обязаны обеспечить устойчивость. В отличие от других отраслей экономики, это её кровеносная система. Не дай бог в банковской системе образуется тромб, какой мы имели в 1998-м, когда платежи встали на целую неделю, тогда мало никому не покажется. Сейчас, в том числе благодаря властным структурам и самим банкам, эта кровеносная система работает. И мы, уверен, сумеем сделать всё, чтобы этот тромб не образовался», — заявил специалист.

Он также добавил, что от сроков роста распространения коронавируса будет зависеть масштаб экономического кризиса. 

Ранее Гарегин Тосунян в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с кредитными каникулами.

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