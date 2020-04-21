В Ассоциации российских банков прокомментировали ситуацию с кредитными каникулами

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян прокомментировал ситуацию с кредитными каникулами.

«Действительно, необходимо оказывать поддержку заёмщикам, особенно добросовестным. ЦБ России уже дал разъяснение, что если в течение десяти дней банк не ответил на ваше заявление по существу, то можно считать каникулы автоматически вступившими», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, речь идёт о том, что заёмщик получает право не совершать платежи по своему кредиту, в том числе по ипотеке, на протяжении не более шести месяцев.

Как отметил Тосунян, если будет предъявлен иск о самостоятельном переходе на кредитные каникулы, то понятно, что решение инстанции при таком раскладе окажется на стороне клиента.

«Потому что, с одной стороны, есть законодательство, а с другой, разъяснения Центробанка», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что заёмщик при этом должен подпадать под необходимые требования.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке кредитных услуг.