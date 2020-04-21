Греф дал россиянам совет, в чём хранить сбережения

Глава Сбербанка Герман Греф дал россиянам совет относительно того, в чём хранить свои сбережения.

«Если у вас есть сколько-нибудь значимые накопления, лучше создавать так называемую корзину валют», — заявил он в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

Как сообщает РИА Новости, Греф отметил, что все валюты не могут упасть одновременно.

По его словам, скорее всего, будет волатильность валют относительно друг друга.

Греф добавил, что корзину валют лучше всего создавать из рубля, доллара, евро и швейцарского франка.

Ранее экономист Александр Дудчак прокомментировал данные исследования Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований о надёжных способах сбережения средств в период кризиса. В беседе с Newinform он, в частности, отметил, что вложение инвестиций в недвижимость зависит от текущей ситуации на рынке в этом сегменте. Он добавил, что приобретение земли также можно рассматривать как вариант вложения, поскольку земля в любые времена пользуется устойчивым спросом.