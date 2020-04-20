В Миннефти Ирака прокомментировали падение цены на нефть WTI

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Падение цены на нефть марки WTI напрямую зависит от степени контроля над распространением коронавируса и ограничения передвижения населения. Об этом заявил представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад.
В Миннефти Ирака прокомментировали падение цены на нефть WTI
  • Reuters

«Эта ситуация естественна ввиду того, что не удаётся контролировать распространение коронавируса, это привело к застою на рынке сырой нефти и переполненности хранилищ, предложение на рынке избыточное», — цитирует РИА Новости Джихада.

Он отметил, что снижение цен является естественным следствием отсутствия сделок на покупку, что негативно отражается на соответствующих ценах.

«Важнейшие факторы, вызвавшие крушение цен на нефть: ограничение пассажирских и промышленных авиарейсов, отсутствие потребления топлива, ввиду всего этого предложений больше, чем спроса», — добавил он.

По его словам, процесс связан «со степенью контроля над распространением коронавируса и постепенным снятием ограничений на передвижение».

«По мере того как мы будем возвращаться к естественному темпу передвижений, это будет отражаться позитивно на потреблении нефти и на ценах. А пока имеются ограничения, мы будем наблюдать дальнейшие потери на рынках», — заявил Джихад.

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI в ходе торгов сначала опускалась до доллара за баррель, а затем стала отрицательной, достигала минус $40.

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