В Миннефти Ирака прокомментировали падение цены на нефть WTI
- Reuters
«Эта ситуация естественна ввиду того, что не удаётся контролировать распространение коронавируса, это привело к застою на рынке сырой нефти и переполненности хранилищ, предложение на рынке избыточное», — цитирует РИА Новости Джихада.
Он отметил, что снижение цен является естественным следствием отсутствия сделок на покупку, что негативно отражается на соответствующих ценах.
«Важнейшие факторы, вызвавшие крушение цен на нефть: ограничение пассажирских и промышленных авиарейсов, отсутствие потребления топлива, ввиду всего этого предложений больше, чем спроса», — добавил он.
По его словам, процесс связан «со степенью контроля над распространением коронавируса и постепенным снятием ограничений на передвижение».
«По мере того как мы будем возвращаться к естественному темпу передвижений, это будет отражаться позитивно на потреблении нефти и на ценах. А пока имеются ограничения, мы будем наблюдать дальнейшие потери на рынках», — заявил Джихад.
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI в ходе торгов сначала опускалась до доллара за баррель, а затем стала отрицательной, достигала минус $40.