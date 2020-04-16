Экономист рассказал о самых уязвимых отраслях во время пандемии

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Экономист Алисен Алисенов, доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС, рассказал о самых уязвимых отраслях во время пандемии.
Экономист рассказал о самых уязвимых отраслях во время пандемии
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«В основном это предприятия сферы услуг. Режим самоизоляции в большей степени отражается на деятельности микропредприятий, хотя эта сфера является одной из наиболее устойчивых, в отличие от крупных предприятий, так как она более гибкая», — заявил он в беседе с Newinform.

По словам экономиста, также речь идёт об авто- и авиаперевозках, сфере бытовых услуг, компаниях сферы досуга и развлечений, кино, общественного питания, дополнительного образования.

«Но в большей степени, как мне кажется, пострадает туризм и гостиничный бизнес», — сказал эксперт.

Он добавил, что в выгодном положении окажутся отрасли, где используются вычислительная техника и IT-технологии.

«IT-индустрия получит второе дыхание и хороший источник развития. Я думаю, эти технологии будут внедрены по максимуму во всех отраслях экономики в качестве защиты от подобных случаев», — заключил Алисенов.

Ранее эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.

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