Эксперт оценила перспективы курса рубля к началу мая

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова оценила перспективы курса рубля к началу мая.

«Если цены на нефть в течение апреля продолжат расти и двигаться в направлении $35 за баррель, то рубль продолжит укрепление», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Как напомнила эксперт, 24 апреля будет обнародовано решение Центробанка по ключевой ставке. По словам Мильчаковой, реакция курса рубля может преимущественно зависеть от характера сопроводительных комментариев регулятора.

Кроме того, как отметила эксперт, 29 апреля своё решение по процентным ставкам объявит ФРС США.

«В целом до мая прогнозируем курс доллара в широком коридоре от 72 до 80 рублей, а курс евро на уровне 78—84 рублей», — добавила она.

Ранее аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы курса рубля.