Решетников предложил включить зоопарки и музеи в список отраслей, пострадавших от коронавируса

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников предложил включить зоопарки и музеи в перечень отраслей, пострадавших от коронавируса.

Об этом сообщает газета «Известия».

Соответствующее письмо Решетников направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Деятельность музеев и зоопарков была приостановлена в связи с ограничениями, введёнными из-за распространения коронавирусной инфекции, которые повлекли существенное снижение доходов в данных сферах», — заявил министр.

Ранее эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.