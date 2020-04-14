Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

В беседе с ФАН он заявил, что рост курса национальной валюты связан с позитивной динамикой нефтяных цен и оптимизмом внешних рынков.

«Стоимость российской нефти марки Urals стабилизировалась около отметки $26 долларов за баррель. Это даёт отечественной валюте шансы на закрепление в ближайшее время в диапазоне 70—75 рублей за доллар», — сказал эксперт.

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил ситуацию на рынке валют.