Эксперт оценил перспективы курса рубля

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко оценил перспективы курса рубля.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что негативная реакция фондовых рынков окажет влияние и на нефть, и на рубль.

«Необходимо восстановление экономической активности в Европе, США и в мире в целом, от того, насколько быстро это произойдёт, и будет зависеть спрос на нефть», — пояснил эксперт.

По его словам, в случае бурного восстановления спроса на рынке вероятен даже кратковременный дефицит и в такой ситуации цены могут расти очень быстро.

«Поэтому шанс на сильное укрепление во II—III квартале у рубля есть. Хотя, на мой взгляд, сейчас стоит ориентироваться на консервативный сценарий», — сказал Ващенко.

Что касается ближайших перспектив, то эксперт прогнозирует, что к концу недели вероятен рост курса доллара выше 77 рублей, евро — выше 85 рублей.

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