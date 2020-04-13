Власти Ставрополья рассказали об условиях получения кредитных каникул

Власти Ставропольского края рассказали, как предприниматели или граждане могут получить кредитные каникулы, если они остались без дохода из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкономики.

Если нечем платить кредит, сумма которого превышает максимально установленную, то необходимо обратиться в банк и запросить реструктуризацию. Речь идёт как о рублёвых, так и о валютных ссудах.

«Человек может претендовать даже на кредитные каникулы в этот период, при условии, что доходы за месяц снизились более чем на 30% по сравнению с доходом в 2019 году», — уточнили в ведомстве.

Воспользоваться отсрочкой можно один раз. По окончании кредитных каникул оплата будет производиться по новому графику.

На время предоставления кредитных каникул проценты на основной долг продолжают начисляться.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что максимальный размер ипотеки, которая может подпасть под кредитные каникулы, будет увеличен.