Власти Ставрополья рассказали об условиях получения кредитных каникул
- РИА Новости
Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкономики.
Если нечем платить кредит, сумма которого превышает максимально установленную, то необходимо обратиться в банк и запросить реструктуризацию. Речь идёт как о рублёвых, так и о валютных ссудах.
«Человек может претендовать даже на кредитные каникулы в этот период, при условии, что доходы за месяц снизились более чем на 30% по сравнению с доходом в 2019 году», — уточнили в ведомстве.
Воспользоваться отсрочкой можно один раз. По окончании кредитных каникул оплата будет производиться по новому графику.
На время предоставления кредитных каникул проценты на основной долг продолжают начисляться.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что максимальный размер ипотеки, которая может подпасть под кредитные каникулы, будет увеличен.