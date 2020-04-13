В Крыму расширят список предприятий, допущенным к работе во время режима самоизоляции

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В Крыму расширят список организаций и предприятий, допущенным к работе во время режима самоизоляции.
В Крыму расширят список предприятий, допущенным к работе во время режима самоизоляции
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru.

Как заявил глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк, с 14 апреля будет разрешена работа субподрядчиков строительных работ, модернизации и ремонта объектов производства, а также переработки и продажи сельхозпродукции.

Кроме того, возобновят деятельность рыбные хозяйства, которые занимаются ловлей и переработкой водных биоресурсов. Ограничения будут сняты с производителей и распространителей полиграфической продукции и СМИ.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о мерах поддержки бизнеса в Москве.

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