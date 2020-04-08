Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

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Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев оценил ситуацию с курсом рубля.
Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля
  • Reuters

«Сегодня спрос на рубль поддерживает продажа валюты экспортёрами и их подготовка к выплатам дивидендов летом 2020 года. И тот факт, что Банк России не изменил ключевую ставку в конце марта, оставив её на уровне 6%, свидетельствует о стабильности», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его мнению, с высокой долей вероятности ключевая ставка не изменится и в апреле.

Что касается нефтяных фьючерсов, то эксперт прогнозирует рост котировок.

Он также отметил, что если участники ОПЕК+ и страны Северной Америки найдут общий язык, то вероятна цена $40—42 за баррель Brent.

«Уверен, что нефть скоро будет выше $40, а в 2021-м — в диапазоне $60—80 за баррель Brent. Это значит, что оптимистичный прогноз всё-таки можно дать. И предположить, что доллар к концу 2020 года будет торговаться в пределах 65—70 рублей», — заключил Разуваев.

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил ситуацию на рынке валют.

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