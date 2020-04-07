Власти Татарстана рассказали о мерах поддержки малого бизнеса

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
Власти Татарстана рассказали о мерах поддержки малого бизнеса
  • Pixabay

Об этом сообщает «Бизнес Online».

На встрече с самозанятыми, прошедшей в режиме видео-конференц-связи, Минниханов отметил, что правительство России принимает необходимые меры, позволяющие снизить негативное влияние текущей ситуации.

«Это отмена проверок, налоговые и кредитные отсрочки, возможность получения ссуды на выплату заработной платы под 0% годовых и ряд других», — напомнил он.

Как отметил Минниханов, на республиканском уровне создана рабочая группа, которая анализирует текущую ситуацию и финансово-экономическое состояние предприятий Татарстана.

«Сегодня правительством республики прорабатываются также региональные меры поддержки. В нашем периметре есть различные инструменты для этого — и субсидии, и налоговые послабления», — сообщил он.

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