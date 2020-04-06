Экономист прокомментировал падение курса доллара ниже 76 рублей

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Анна Лушникова
Экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT падение курса доллара на Мосбирже ниже 76 рублей впервые с 18 марта.
Экономист прокомментировал падение курса доллара ниже 76 рублей
  • РИА Новости

«Курс рубля по отношению к доллару, как правило, определяется двумя главными параметрами. Во-первых, это цены на нефть. Во-вторых — международный аппетит к российским ценным бумагам, ко всему, что продаётся. Что касается второго фактора, тут всё более или менее нормально, он влияет в сторону укрепления рубля. Нефть тоже пока на комфортном уровне», — сказал он.

По словам экономиста, участники рынка считают, что «при той цене на нефть, которая есть на сегодняшний день, у ЦБ некий рабочий коридор для рубля составляет от 75 до 80 рублей за доллар».

«Пока ситуация по всем этим этим факторам абсолютно штатная. Что касается перспектив, неделя будет достаточно нервная, потому что большое значение будет иметь динамика нефтекотировок, которая неустойчива и волатильна», — считает Масленников.

Ранее курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с 18 марта и составил 75,94 рубля.

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