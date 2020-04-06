Эксперт дал прогноз курса рубля к доллару и евро

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Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган сделал прогноз курса рубля к доллару и евро.
Эксперт дал прогноз курса рубля к доллару и евро
  • Reuters

«Сегодня российский рубль продолжит делать ставки на исход активно обсуждаемой встречи ОПЕК+», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

По его мнению, в отсутствие существенных макроэкономических событий и подталкиваемый продажами Банком России иностранной валюты рубль может начать новые попытки скорректировать ослабление.

Как прогнозирует Коган, при благоприятном стечении обстоятельств курс евро, вероятно, опустится до 81,50 рубля, курс доллара — до 75 рублей.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил ситуацию на российском валютном рынке.

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