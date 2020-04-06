В Москве запустили онлайн-курс для начинающих предпринимателей

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В Москве запустили онлайн-курс «Преакселератор» для начинающих предпринимателей. Он заработал в рамках проекта «Бизнес-уикенд».
В Москве запустили онлайн-курс для начинающих предпринимателей
  • ©mos.ru

Об этом сообщает НСН.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, программа рассчитана на 60 часов и разбита на тематические блоки.

«В учебную программу входят лекции, мастер-классы и общение с наставниками. Все слушатели, окончившие курс, получат сертификат. Но главным результатом для них будут знания, которые они смогут использовать на практике и конвертировать в собственный бизнес-проект», — цитирует Сергунину портал мэра и правительства.

Своим опытом поделятся специалисты в области финансов, руководители крупных компаний из разных отраслей.

Ранее экономист Михаил Беляев, эксперт РИСИ, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.

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