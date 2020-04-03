Эксперт дал прогноз по ситуации с ценами на нефть

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько дал прогноз по ситуации с ценами на нефть.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что после обвала цен может произойти сильный отскок. По прогнозам Гинько, это может случиться ближе к лету.

«Из любого падения выход бывает очень мощный, который сопровождается большей потребностью в нефти. В такой ситуации надо будет думать не о сокращении добычи, а о том, как бы покрыть потребность рынка. Соответственно, нефть очень сильно может подскочить в цене. Я прогнозирую, что до лета цену в $60 за баррель вполне возможно увидеть», — убеждён экономист.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.