Эксперт оценил способы сбережения средств во время кризиса

Экономист Александр Дудчак прокомментировал данные (НАФИ) о надёжных способах сбережения средств в период кризиса.

В беседе с Newinform он отметил, что вложение инвестиций в недвижимость зависит от конкретной текущей ситуации на рынке в этом сегменте.

«Что касается недвижимости, всё зависит от цен — в кризис они растут. Сейчас непростая ситуация у тех, кто выплачивает ипотеку. Таких людей необходимо поддержать и со стороны банков, и со стороны государства. Если возникают трудности с выплатами по ипотеке, есть возможность перепродать эту недвижимость, это может сделать и сам владелец жилья, и банк. Времена таких провалов не бесконечны, а строительная отрасль — это та сфера, которая способствует развитию экономики», — подчеркнул Дудчак.

Он добавил, что приобретение земли также можно рассматривать как вариант вложения, поскольку земля в любые времена пользуется устойчивым спросом.

Ранее, как сообщал kp.ru, аналитики федерального портала «Мир квартир» заявили о повышении цен на жильё в российских городах по итогам I квартала 2020 года.