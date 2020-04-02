В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

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В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту. 
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные
  • РИА Новости

«Объём снятия наличных рублей в первой половине текущей недели снизился существеннее обычного», — приводит ТАСС сообщение банка.

Отмечается, что «снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% — в банкоматах».

В свою очередь, продажи клиентам и выдачи с вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование «Сравни.ру» сообщала, что спрос россиян на финансовые услуги изменился из-за пандемии коронавируса и ослабления рубля.

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