Экономист оценил меры по поддержке бизнеса в России

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Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев оценил меры по поддержке бизнеса в России.
Экономист оценил меры по поддержке бизнеса в России
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он напомнил, что изначально планировалось оказывать помощь только туризму и авиации, но поддержка требуется всё большему количеству отраслей.

«Сейчас в перечень нуждающихся в помощи отраслей входят уже сферы услуг и развлечений, которые никак к реальному сектору не относятся. Здесь уже вступают в силу соображения о социальной поддержке», — сказал эксперт.

По его словам, всё говорит о том, что правительство выработало особый подход к помощи в этот период.

Как отметил Беляев, существенные послабления получат только те отрасли, которые были вынуждены прекратить деятельность из-за пандемии и не могут ничего изменить.

Ранее заведующий кафедрой финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александр Хандруев в беседе с ФАН прокомментировал поручение премьер-министра России Михаила Мишустина о дополнительных мерах поддержки экономики страны.

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